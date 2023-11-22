МИД РФ отреагировал на решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ

Министерство иностранных дел России сообщило, что сожалеет о решении Армении не участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые должны состояться в Минске. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании... 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября вызывает, конечно, сожаление», — заявила она.

Она отметила, что данное решение армянского руководства не отвечает интересам Еревана.

Захарова также добавила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, это оставляет открытыми двери для Еревана.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает сожаление в связи с отказом Армении присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует говорить с Пашиняном до саммита ОДКБ.