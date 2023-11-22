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Си Цзиньпин оценил двусторонние отношения с Россией

Си Цзиньпин: Китай вместе с Россией готов к усилиям для углубления отношений

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Китай вместе с Россией готов прилагать усилия для углубления отношений между двумя странами, сотрудничество Государственной думы и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) должно укрепляться. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с председателем нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным, передает РИА Новости.

По словам китайского лидера, отношения между Пекином и Москвой можно охарактеризовать как добросовестное, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество.

Си подчеркнул, что РФ и КНР должны укрепить двухсторонние отношения, чтобы подать больше стабилизирующей силы, позитивной энергии ради процветания и стабильности во всем мире.

Володин ранее передал Си Цзиньпину теплые слова и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября и пробудет там до 23 ноября. Володин и российские депутаты уже встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее Путин заявил стремлении России и Китая построить более справедливый мир.

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