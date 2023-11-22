В Еврокомиссии приветствуют соглашение о паузе в войне Израиля с ХАМАС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пауза в боевых действиях между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС позволит Евросоюзу доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЕК сообщении, передает ТАСС.

В заявлении главы ЕК говорится, что она приветствует соглашение об освобождении 50 заложников и о паузе в боевых действиях.

«Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу для наращивания гуманитарной помощи Газе», — подчеркнула фон дер Ляйен.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Стороны объявят четырехдневное перемирие, во время которого боевики освободят 50 женщин и детей. К остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог поприветствовал заключение данной сделки.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.