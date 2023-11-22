В Израиле сообщили об участии США в сделке по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден помог Израилю добиться улучшения условий сделки по освобождению части заложников ХАМАС в Газе. Его словам приводит ТАСС.

«Я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены, и мы сможем вернуть домой большее количество заложников», — сообщил Нетаньяху и назвал Байдена своим другом.

До этого было заключено предварительное соглашение по освобождению заложников в секторе Газа. На этом фоне Нетаньяху заявил, что Израиль готовится принять тяжелое решение по заложникам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.