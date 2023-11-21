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Захарова обнаружила связь между статьей Борреля и испанской эротикой

Захарова нашла сходство в названиях статьи Борреля и эротического кино 70-х

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнаружила связь между эротическим фильмом 1970-х и новой статьей главы евродипломатии Жозепа Борреля об Украине, которая получила название «In the Eye of the Hurricane» («В центре бури»). Находкой она поделилась в своем Telegram-канале.

«Дело в том, что «In the Eye of the Hurricane» — это английское название эротического фильма 70-х годов «El ojo del huracán», снятого на родине Борреля в Испании (совместное испано-итальянское производство)», — рассказала Захарова.

Далее представитель внешнеполитического ведомства кратко пересказала сюжет фильма, который заключается в том, что девушка решила развестись с заботливым мужем из-за страстного любовника. После этого она попадает в различные передряги и подвергается изнасилованиям.

«Казалось бы, при чем здесь Украина?» — задается в конце Захарова риторическим вопросом.

В статье Борреля от 14 ноября глава евродипломатии рассказывает, что Евросоюз столкнулся с серьезным вызовом, в связи с необходимостью продолжать поддерживать Украину и одновременно стараться урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Боррель считает, что ЕС должен продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

Ранее в МИД РФ назвали Украину нищей, вымирающей территорией.

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