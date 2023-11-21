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В Азербайджане предложили Армении провести мирные переговоры на госгранице

МИД Азербайджана предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице

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РИА «Новости»/Reuters

Министерство иностранных дел Азербайджана предложило Армении провести встречу на государственной границе двух стран для обсуждения мирного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями. По словам Эрдогана, западные страны не осознают, что с карабахского конфликта в регионе началась новая эпоха.

До этого Баку призывал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам представителя МИД Азербайджана, официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе делают необоснованные и противоречивые заявления.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне.

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