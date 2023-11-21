В Азербайджане предложили Армении провести мирные переговоры на госгранице

Министерство иностранных дел Азербайджана предложило Армении провести встречу на государственной границе двух стран для обсуждения мирного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями. По словам Эрдогана, западные страны не осознают, что с карабахского конфликта в регионе началась новая эпоха.

До этого Баку призывал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам представителя МИД Азербайджана, официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе делают необоснованные и противоречивые заявления.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне.