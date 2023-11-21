Песков заявил, что Украина много раз угрожала Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины несколько раз на словах угрожали расправой президенту России Владимиру Путину.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.

«Ничего у них не получится», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В этот же день Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Sun, что пережил «пять или шесть» покушений. По его словам, панику у него вызвала только первая попытка.

Украинский лидер признал, что сбился со счету относительно того, сколько раз его пытались устранить или свергнуть с поста президента с февраля прошлого года. На предложение американских и британских чиновников покинуть страну в начале российской спецоперации на Украине президент Зеленский ответил: «мне нужны боеприпасы, а не поездка».

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.