Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Украина много раз угрожала Путину

Песков: Украина много раз на словах покушалась на Путина, ничего не получится

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины несколько раз на словах угрожали расправой президенту России Владимиру Путину.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.

«Ничего у них не получится», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В этот же день Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Sun, что пережил «пять или шесть» покушений. По его словам, панику у него вызвала только первая попытка.

Украинский лидер признал, что сбился со счету относительно того, сколько раз его пытались устранить или свергнуть с поста президента с февраля прошлого года. На предложение американских и британских чиновников покинуть страну в начале российской спецоперации на Украине президент Зеленский ответил: «мне нужны боеприпасы, а не поездка».

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий