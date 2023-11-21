Вучич рассказал о возможности Сербии развивать отношения с НАТО

Сербия будет развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранит свой военный нейтралитет. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ночь на 21 ноября прибыл в Белград. Сегодня прошли рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и Вучича за закрытыми дверями.

«Мы будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но будем и далее ревностно оберегать свой военный нейтралитет», — сказал президент Сербии.

Сегодняшнее взаимодействие с Альянсом Вучич назвал корректным. Он поблагодарил генсека НАТО за возможность всегда позвонить лично, напрямую.

Также Александр Вучич сообщил, что Сербия в ближайшее время намерена рассмотреть возможность проведения совместных учений с силами Североатлантического альянса.

До этого министерство обороны Сербии провело учения под названием «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом государств — членов НАТО, маневры проходили с 16 по 30 июня.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.