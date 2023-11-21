В МИД РФ заявили о постоянных попытках Украины атаковать Запорожскую АЭС

По Запорожской АЭС и городу Энергодару еженедельно наносится от 70 до 150 ударов беспилотниками со стороны Украины. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

«Вопрос попыток создания радиационной катастрофы для киевского режима стоит отдельным пунктом», — заявил он.

Мирошник уточнил, что ВСУ и спецслужбы Украины предпринимали неоднократные попытки нанесения ударов по трем ядерным объектам, находящимся в ведении РФ. Чаще всего атакам ударных беспилотников подвергалась Запорожская АЭС и город Энергодар.

13 ноября в Минобороны сообщили об уменьшении попыток атак на Запорожскую АЭС. В период «затишья» обнаруживаются и перехватываются в основном беспилотники.

5 ноября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил ВСУ в ударах по жилым домам Энергодара.

Ранее МИД России заявил о риске экологической катастрофы из-за радиоактивных отходов на Украине.