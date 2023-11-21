В Литве назвали «исторической возможностью» присоединение Украины к ЕС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала «исторической возможностью» присоединение Украины к Европейскому союзу (ЕС), отметив, что без Киева европейская семья «не является полной». Таким образом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она прокомментировала 10-ю годовщину Майдана.

По ее словам, ни «кровопролитие» на Майдане, ни конфликт с Россией не изменили европейскую ориентацию Украины.

«Впереди лежит историческая возможность - без Украины семья ЕС не является полной», — написала Шимоните.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Евромайдан начался на Украине ровно 10 лет назад в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее Зеленский назвал сроки «Майдана-3».