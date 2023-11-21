Операция по отстранению от власти президента Украины «Майдан-3» запланирована на конец декабря 2023 года. Об этом украинский глава Владимир Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Sun.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в конкретных деталях план может изменяться, и его физическое устранение совсем необязательно является конечной целью.

При этом он вновь подтвердил отмену президентских выборов на Украине в марте 2024 года. Зеленский считает, что в условиях военного положения их проведение незаконно.

17 ноября Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия якобы намерена расколоть украинское общество и организовать «Майдан-3». По словам Зеленского, об этом ему доложила разведка, информацию подтвердили партнеры Украины.

В Госдуме на это заявили, что Зеленский сам подготовил почву для «Майдана-3».

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.