Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал сроки «Майдана-3»

Зеленский: операция «Майдан-3» на Украине запланирована на декабрь

Операция по отстранению от власти президента Украины «Майдан-3» запланирована на конец декабря 2023 года. Об этом украинский глава Владимир Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Sun.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в конкретных деталях план может изменяться, и его физическое устранение совсем необязательно является конечной целью.

При этом он вновь подтвердил отмену президентских выборов на Украине в марте 2024 года. Зеленский считает, что в условиях военного положения их проведение незаконно.

17 ноября Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия якобы намерена расколоть украинское общество и организовать «Майдан-3». По словам Зеленского, об этом ему доложила разведка, информацию подтвердили партнеры Украины.

В Госдуме на это заявили, что Зеленский сам подготовил почву для «Майдана-3».

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий