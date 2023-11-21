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Азаров рассказал, кто спланировал Евромайдан на Украине

Азаров обвинил США в подготовке Евромайдана на Украине для ослабления России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

США спланировали государственный переворот на Украине вместе с Евромайданом, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что Вашингтону было все равно на судьбу республики.

«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России.

И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», — написал Азаров.

Евромайдан начался на Украине ровно 10 лет назад в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее в России назвали Украину нищей, вымирающей территорией.

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