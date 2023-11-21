Путин заявил, что Россия выполняет обязательства в области прав человека

Российская Федерация продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека, несмотря на то, что отказалась от членства в некоторых международных структурах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что международные институты в сфере прав человека показывали свою ангажированность на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии.

«Международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — сказал глава российского государства.

Он указал на попытки Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств.

До этого Владимир Путин заявлял, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. По его мнению, если артисты просто высказывают свое мнение о специальной военной операции ВС РФ на Украине — это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику — это уже другое.

Ранее Путин сообщил о завершении работы над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве.