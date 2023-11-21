Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия выполняет обязательства в области прав человека

Путин: РФ продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российская Федерация продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека, несмотря на то, что отказалась от членства в некоторых международных структурах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что международные институты в сфере прав человека показывали свою ангажированность на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии.

«Международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — сказал глава российского государства.

Он указал на попытки Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств.

До этого Владимир Путин заявлял, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. По его мнению, если артисты просто высказывают свое мнение о специальной военной операции ВС РФ на Украине — это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику — это уже другое.

Ранее Путин сообщил о завершении работы над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий