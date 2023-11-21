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США призвали прекратить военную помощь Азербайджану

Сенатор Рубио выступил за прекращение военной помощи США Азербайджану

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Аппарат Президента Республики Армения

Американские налогоплательщики не должны платить за военную поддержку Азербайджана со стороны США, считает американский сенатор Марк Рубио. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что сенат конгресса США принял акт о защите Армении, который прекращает такую помощь.

«Доллары налогоплательщиков США не должны направляться в Азербайджан, страну, которая принесла нестабильность в регион. Мои коллеги по Сенату согласны, и вместе мы приняли акт о защите Армении. Призываю моих коллег в Палате представителей сделать то же самое», — написал Рубио.

Акт о защите Армении в сенате США приняли еще 15 ноября. Документ предусматривает, что в 2024-25 годах президент США не сможет пользоваться своими указами для военно-технической поддержки Азербайджана. Сенат США принял проект единогласно, теперь документ отправлен в палату представителей конгресса.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Действия Азербайджана вызвали критику на Западе, в том числе в США и Евросоюзе.

Ранее Азербайджан заявил об исторической возможности для мира с Арменией.

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