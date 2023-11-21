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В Госдуме назвали переговоры с Зеленским бессмысленными

Депутат Госдумы Шеремет: вести переговоры с Зеленским бессмысленно

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Thomas Peter/Reuters

Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта между РФ и Украиной бесполезно и бессмысленно. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его мнению, никаких переговоров с Зеленским вести нельзя, поскольку «это преступник и террорист».

«Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну. Мы помним минскую переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе и к чему она привела, поэтому РФ не будет наступать на одни и те же грабли», — сказал депутат.

Шеремет подчеркнул, что украинский лидер сам законодательно запретил вести переговоры с российской стороной, а теперь строит из себя «великого дипломата и стратега». Депутат указал, что этот «диктатор должен быть свергнут украинским народом».

«Переговоры возможны, когда на Украине найдутся здравомыслящие люди, заинтересованные в сохранении остатков Украины и жизней украинского народа», — резюмировал Шеремет.

До этого Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Россией.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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