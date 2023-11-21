Президент Таджикистана отправился в Москву к Путину

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон отправился в Москву с официальным визитом. Вместе с ним в поездку также отправились министр иностранных дел, главы Минобороны и МВД, Минэнерго, Минэкономразвития, министерства промышленности и новых технологий, Минтранса, Минтруда, Минобразования, Минсельхоза, а также глава Национальной академии наук республики и другие высокопоставленные чиновники.

По информации из пресс-службы Кремля, 21 ноября президент России Владимир Путин планирует провести встречу с Эмомали Рахмоном. На этой встрече лидеры обсудят вопросы стратегического партнерства между двумя странами, а также вопросы регионального и международного значения. По итогам встречи планируется подписание нескольких документов, после чего главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

В ходе визита также запланированы встречи в узком и расширенном составах. После посещения Москвы Эмомали Рахмон собирается принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Минске.

Ранее Владимир Путин также заявил о своем участии в данном саммите.

Ожидается, что президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие и в виртуальном саммите Группы двадцати (G20) и в телемосте лидеров БРИКС.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.