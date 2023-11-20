Байден проговорился о ходе сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Президент США Джо Байден подтвердил, что заинтересованные стороны близки к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения захваченных ранее его боевиками заложников, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, близка ли такая сделка, глава Белого дома ответил, что не готов публично рассуждать на эту тему, но считает, что так.

Когда этот вопрос задали повторно, президент ответил: «Да». Также он поднял вверх правую руку со скрещенными пальцами как символ надежды на успех. При этом просьбу уточнить, когда именно данная договоренность может быть заключена, президент проигнорировал.

Разговор с прессой состоялся на Южной лужайке Белого дома во время ежегодной церемонии «помилования» президентом индеек в преддверии Дня благодарения в США.

До этого министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.