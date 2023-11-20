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Мигранты прорываются в Финляндию через колючую проволоку

Мигранты прорываются в Финляндию, перелезая заграждения из колючей проволоки

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IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press

Мигранты прорываются на территорию Финляндии, штурмуя заграждения из колючей проволоки. Об этом сообщает портал 47news.

Отмечается, что беженцы из африканских и арабских стран, не успевшие попросить убежище в Финляндии до закрытия КПП на финско-российской границе, ищут обходные пути. В первый день, когда КПП были закрыты, финские пограничные наряды задержали шестерых мигрантов, рискнувших обойти погранпункты.

Местные жители рассказывают, что беженцы всю ночь стоят на морозе и просят их пропустить, но финская сторона не реагирует.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Евросоюз фактически не имеет инструмента для депортации нелегальных мигрантов.

Глава Финляндии пояснил, что пересечение границы означает, что человек останется в стране вне зависимости от того, выполняет он требования или нет.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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