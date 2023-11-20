В Совфеде заявили, что руководство Финляндии «съехало с катушек»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действующее руководство Финляндии «съехало с катушек», комментируя закрытие пропускных пунктов на границе Россией. По его словам, такое развитие событий связано с обидой за поражения от Советского Союза в войнах в 1939 и 1944 годов, передает Парламентская газета.

Он отметил, что Финляндия «оказалась на редкость неблагодарной страной», забыв, как она дважды получала независимость от России.

Джабаров также напомнил, что после Второй мировой войны Россия обеспечивала рост промышленного потенциала Финляндии, поставляя ей ресурсы, а также открывая собственные рынки сбыта.

«Нынешнее руководство Финляндии просто съехало с катушек, потому что строить так отношения с великим соседом, которым для них является Россия, — непозволительная роскошь. Я думаю, что финны, к сожалению, будут еще долго сожалеть об этом и том периоде, когда у нас были нормальные отношения, они приезжали в гости к нам, а мы к ним, товаропоток был большой и они пользовались дешевыми российскими ресурсами», — заявил Джабаров.

Парламентарий также предположил, что действия Хельсинки связаны с обидами «за два поражения в 39-м и 44-м годах, когда они потерпели поражение, будучи союзниками Гитлера».

До этого финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее Россия и Финляндия провели переговоры по ситуации на границе.