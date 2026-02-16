Размер шрифта
Путин провел встречу с губернатором Орловской области

Путин и Клычков обсудили в Кремле развитие Орловской области
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

О встрече главы государства с чиновником ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно пресс-релизу, Клычков доложил российскому лидеру о развитии Орловской области, в том числе о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на текущий год. Среди них — современный студенческий кампус, медицинский центр и западный обход Орла.

По словам губернатора, кампус будет заниматься территорию в 60 тыс. кв. м., в общежитиях будет 1,5 тыс. мест. Для создания кампуса был заключен консорциум среди всех шести федеральных вузов, которые есть в Орловской области, рассказал Клычков.

Путин в свою очередь отметил, что валовый региональный продукт демонстрирует очень хорошие показатели. Если сегодня в среднем по России рост — 1%, у Орловской области — 2,6%, что больше чем в полтора раза.

Ранее в Кремле рассказали, провел ли Путин встречу с делегацией РФ перед переговорами по Украине.
 
