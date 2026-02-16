Размер шрифта
Путин посетит Казахстан в мае

Путин подтвердил планы посетить Казахстан с государственным визитом в мае
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан по приглашению главы республики Касым-Жомарт Токаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В понедельник Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

15 февраля посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что в настоящее время Москва и Астана обсуждают даты визита президента России в республику в 2026 году.

11 ноября прошлого года Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда рассказал, что общение тет-а-тет продолжалось в течение трех часов. В ходе визита Токаев пригласил российского коллегу посетить Казахстан.

Ранее Токаев высказался о физической форме Путина.
 
