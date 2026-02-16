Онищенко объяснил, почему зимой в России выше риск заразиться оспой обезьян

Завозные случаи заболевания оспой обезьян в России обусловлены нехваткой солнечного света в зимний период, заявил РИА Новости академик РАН, замглавы Российской академии образования и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, ультрафиолетовое излучение солнечного света является природным дезинфектантом и оказывает негативное воздействие на возбудителей инфекционных заболеваний.

Для холодного сезона с редкими солнечными днями «более характерны» случаи распространения завезенных из-за границы инфекций, поскольку люди в этот период находятся «в стесненных условиях», а возбудитель оспы обезьян передается «за счет тесного контакта», пояснил Онищенко.

«Этот вирус мутирует, но пока еще не достиг того самого главного в своих возможностях — это передача от человека к человеку воздушно-капельным путем», — подытожил академик.

В России с начала февраля было зарегистрировано пять случаев заражения оспой обезьян — три в Подмосковье и два в Санкт-Петербурге. Петербуржцы заболели после отдыха в Таиланде, угрозы распространения вируса в городе нет.

В Подмосковье первого заболевшего уже выписали, остальные двое остаются на лечении в домодедовской больнице. Роспотребнадзор предупредил, что риск завоза заболевания из-за границы по-прежнему сохраняется.

