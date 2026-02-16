Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Наука

Онищенко объяснил, почему зимой в России выше риск заразиться оспой обезьян

Онищенко связал появление больных оспой обезьян в России с нехваткой солнца
Нина Зотина/РИА Новости

Завозные случаи заболевания оспой обезьян в России обусловлены нехваткой солнечного света в зимний период, заявил РИА Новости академик РАН, замглавы Российской академии образования и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, ультрафиолетовое излучение солнечного света является природным дезинфектантом и оказывает негативное воздействие на возбудителей инфекционных заболеваний.

Для холодного сезона с редкими солнечными днями «более характерны» случаи распространения завезенных из-за границы инфекций, поскольку люди в этот период находятся «в стесненных условиях», а возбудитель оспы обезьян передается «за счет тесного контакта», пояснил Онищенко.

«Этот вирус мутирует, но пока еще не достиг того самого главного в своих возможностях — это передача от человека к человеку воздушно-капельным путем», — подытожил академик.

В России с начала февраля было зарегистрировано пять случаев заражения оспой обезьян — три в Подмосковье и два в Санкт-Петербурге. Петербуржцы заболели после отдыха в Таиланде, угрозы распространения вируса в городе нет.

В Подмосковье первого заболевшего уже выписали, остальные двое остаются на лечении в домодедовской больнице. Роспотребнадзор предупредил, что риск завоза заболевания из-за границы по-прежнему сохраняется.

<1>

Ранее врач развеяла популярный миф о том, как можно заразиться оспой обезьян.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!