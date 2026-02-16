Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

В Свердловской области установили судьбу сотен дезертиров с СВО

E1: лишь 22 из 1348 бойцов СВО из Свердловской области уклонились от службы
Алексей Майшев/РИА Новости

В Свердловской области удалось установить судьбу сотен участников специальной военной операции, ранее числившихся самовольно оставившими часть (СОЧ) или дезертирами. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит портал E1.ru.

По данным омбудсмена, за минувший год совместно с профильными ведомствами проверили 1348 случаев. В итоге установлено, что фактически от службы уклонились только 22 человека. С почти тысячи бойцов статус СОЧ был снят, после чего их семьи получили полагавшиеся выплаты.

Мерзлякова отметила, что оперативную информацию о судьбе военнослужащих, длительное время не выходивших на связь, удавалось получать, в том числе через 522-й Центр приема, обработки и отправки в Ростове-на-Дону.

Она также добавила, что родственники военных иногда самостоятельно устанавливают их местонахождение, просматривая опубликованные украинской стороной видеозаписи с российскими пленными и подтверждая факты захвата.

Ранее в Белгородской области задержали сбежавшего из части военнослужащего.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!