В Свердловской области установили судьбу сотен дезертиров с СВО

E1: лишь 22 из 1348 бойцов СВО из Свердловской области уклонились от службы

В Свердловской области удалось установить судьбу сотен участников специальной военной операции, ранее числившихся самовольно оставившими часть (СОЧ) или дезертирами. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит портал E1.ru.

По данным омбудсмена, за минувший год совместно с профильными ведомствами проверили 1348 случаев. В итоге установлено, что фактически от службы уклонились только 22 человека. С почти тысячи бойцов статус СОЧ был снят, после чего их семьи получили полагавшиеся выплаты.

Мерзлякова отметила, что оперативную информацию о судьбе военнослужащих, длительное время не выходивших на связь, удавалось получать, в том числе через 522-й Центр приема, обработки и отправки в Ростове-на-Дону.

Она также добавила, что родственники военных иногда самостоятельно устанавливают их местонахождение, просматривая опубликованные украинской стороной видеозаписи с российскими пленными и подтверждая факты захвата.

Ранее в Белгородской области задержали сбежавшего из части военнослужащего.