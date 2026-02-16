Ревнивый экс-партнер расправился с украинкой и ее парнем-военным в День влюбленных в США

В США бывший открыл стрельбу по украинской беженке и ее партнеру-военному

Гражданин США жестоко расправился с бывшей возлюбленной-украинкой и ее бойфрендом в День святого Валентина, после чего попытался сбежать. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в Северной Каролине. По данным издания, 21-летняя украинская беженка по имени Катерина вместе со своим возлюбленным присматривала за своими братьями и сестрами.

Одного из детей нападавший заставил разбудить Катерину, после чего несколько раз выстрелил в нее и ее нового партнера-военного. Их обнаружили лежащими в кровати, но спасти не смогли.

Скрывшегося мужчину быстро нашли в штате Огайо. Известно, что причиной произошедшего стала ревность. Чтобы осуществить свой план, нападавший ехал из другого штата семь часов.

В прошлом году в Северной Каролине также произошло нападение на украинскую беженку. Девушка ехала в метро, когда ранее судимый мужчина поднялся со своего места и нанес ей несколько травм ножом.

