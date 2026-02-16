Размер шрифта
В Роснедрах рассказали, когда Россия перестанет зависеть от импорта лития

Роснедра: РФ престанет зависеть от импорта лития к 2028 году
Руководитель Роснедр Олег Казанов рассказал РИА Новости, что Россия перестанет зависеть от импорта лития к 2028 году, ряда редких металлов — к 2030 году.

«К 2028 году мы перестанем зависть от зарубежных поставок лития, к 2030 году прекратится зависимость по редким металлам, таким как тантал, ниобий, редкие земли (редкоземельные металлы. — «Газета.Ru»)», — поделился Казанов.

Он уточнил, что полного избавления от зависимости по поставкам остальных видов минерального сырья можно ожидать после 2030 года.

До этого ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработали биотехнологический способ извлечения лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений. Эксперименты показали, что растения способны накапливать ценный металл в своей биомассе, что может стать экологичной и экономически выгодной альтернативой традиционным методам добычи.

Литий — ключевой элемент литий-ионных аккумуляторов, применяемых в смартфонах, ноутбуках и электромобилях. Спрос на него стремительно растет: по прогнозам, в ближайшие пять лет он увеличится в 2,5–3 раза.

13 февраля посол США в Казахстане Джули Стаффт рассказала, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов.

Ранее в Турции опровергли информацию о передаче США редкоземельных элементов.
 
