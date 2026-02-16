Полковник Матвийчук: ВСУ сосредоточили 30 тысяч военных в районе Гуляйполя

Вооруженные силы Украины сосредоточили 30 тысяч военных в районе Гуляйполя Запорожской области для проведения контратак. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сейчас самое приоритетное направление для ВСУ — это Запорожская область, Гуляйполе. Там они сосредоточили огромную группировку, приблизительно около 30 тыс. человек, и пытаются контрнаступлением отбить город, остановить наступление ВС РФ», — заявил Матвийчук.

По его словам, ВСУ перебрасывают силы с других участков. Однако российским военным удалось остановить «движение» противника, и он отбрасывается на исходные позиции, сообщил военный.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

