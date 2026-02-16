В Нижнем Новгороде умерла бабушка, над которой издевались дети

В Нижнем Новгороде умерла пенсионерка, ставшая жертвой нападения со стороны подростков минувшей осенью. Об этом стало известно NN.RU.

По данным издания, пожилую женщину госпитализировали после избиений и других издевательств. Сначала она попала в районную больницу, а затем ее перевели в областной центр.

Недавно пенсионера скончалась в отделении сестринского ухода нижегородской больницы № 12. Причина ее смерти не уточняется.

О происходящем стало известно прошлой осенью. Тогда сообщалось, что 13-летний подросток в присутствии друзей напал на одинокую пенсионерку, переломал конечности и побрил ее налысо.

Вместо того чтобы остановить нападение, другие несовершеннолетние снимали происходящее на телефон. Пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

До этого женщину, которая могла подстрекать детей к избиению пенсионерки, арестовали по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Также было возбуждено уголовное дело по факту причинения среднего вреда здоровью.

