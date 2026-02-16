Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Наука

Названа возможная ошибка в питании, усиливающая тревожность

JHND: сладкие напитки могут усиливать тревожность у подростков
Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Регулярное употребление сладких напитков может быть связано с более выраженными проявлениями тревожности у подростков. К такому выводу пришли ученые из Борнмутского университета. Результаты систематического обзора опубликованы в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

Исследователи проанализировали данные ранее опубликованных работ, в которых оценивались пищевые привычки и психоэмоциональное состояние молодых людей. В фокусе внимания оказались газированные напитки, энергетики, подслащенные соки, сиропы, сладкие чай и кофе, а также ароматизированное молоко — продукты с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью.

Во всех рассмотренных исследованиях прослеживалась устойчивая связь между частым потреблением таких напитков и повышенными симптомами тревожности. Подростки, регулярно употреблявшие сладкие напитки, чаще сообщали о чувстве напряжения, беспокойстве и других признаках эмоционального неблагополучия.

При этом авторы подчеркивают, что выявленная корреляция не доказывает прямую причинно-следственную связь. Не исключено, что молодые люди с тревожными проявлениями чаще выбирают сладкое в качестве способа саморегуляции. Кроме того, на оба показателя могут влиять сторонние факторы — например, особенности семейной среды, уровень стресса или нарушения сна.

Тем не менее специалисты считают результаты важными для профилактики. На фоне роста распространенности тревожных расстройств среди подростков выявление потенциально изменяемых факторов образа жизни может помочь в разработке рекомендаций по поддержанию психического здоровья.

Ранее ученые назвали три типа тренировок для снижения тревожности у молодых.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!