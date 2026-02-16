Названа возможная ошибка в питании, усиливающая тревожность

Регулярное употребление сладких напитков может быть связано с более выраженными проявлениями тревожности у подростков. К такому выводу пришли ученые из Борнмутского университета. Результаты систематического обзора опубликованы в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

Исследователи проанализировали данные ранее опубликованных работ, в которых оценивались пищевые привычки и психоэмоциональное состояние молодых людей. В фокусе внимания оказались газированные напитки, энергетики, подслащенные соки, сиропы, сладкие чай и кофе, а также ароматизированное молоко — продукты с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью.

Во всех рассмотренных исследованиях прослеживалась устойчивая связь между частым потреблением таких напитков и повышенными симптомами тревожности. Подростки, регулярно употреблявшие сладкие напитки, чаще сообщали о чувстве напряжения, беспокойстве и других признаках эмоционального неблагополучия.

При этом авторы подчеркивают, что выявленная корреляция не доказывает прямую причинно-следственную связь. Не исключено, что молодые люди с тревожными проявлениями чаще выбирают сладкое в качестве способа саморегуляции. Кроме того, на оба показателя могут влиять сторонние факторы — например, особенности семейной среды, уровень стресса или нарушения сна.

Тем не менее специалисты считают результаты важными для профилактики. На фоне роста распространенности тревожных расстройств среди подростков выявление потенциально изменяемых факторов образа жизни может помочь в разработке рекомендаций по поддержанию психического здоровья.

