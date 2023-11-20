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Путин поучаствует в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи

Путин примет участие в саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в саммите БРИКС, посвященном конфликту на Ближнем Востоке, в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Президент России примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси направил письма лидерам 50 стран, в том числе России и Китая, с призывом оказать давление на Израиль в связи с ситуацией вокруг сектора Газа и радикального движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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