Политолог назвал цель визита шефа Пентагона на Украину

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что шеф Пентагона Ллойд Остин мог приехать на Украину для обсуждения синхронизации поставок вооружений в условиях ограниченных возможностей. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Цель переговоров — либо синхронизация поставок вооружений, либо их прекращение», — сказал эксперт.

По его словам, либо Соединенные Штаты решили закончить историю с поддержкой Украины, либо хотят согласовать, как в условиях ограниченных возможностей можно помочь этой стране.

Как полагает Журавлев, личный визит министра обороны США нужен на случай, если украинское руководство потребуется на что-то уговаривать. Речь, в частности, о полном отказе Вашингтона от поддержки Киева.

Политолог также отметил, что в Соединенных Штатах «очень многие» устали от поддержки украинского государства.

«Но трудно сказать, согласится ли руководство страны ее прекратить до выборов. Ведь (прекращение будет означать фактическое признание поражения Украины), что не вызовет радости в определенных элитных кругах», — добавил Журавлев.

20 ноября Остин заявил о прибытии в Киев для встречи с руководством Украины и сообщил о поддержке со стороны Вашингтона.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.