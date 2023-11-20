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В Кремле прокомментировали обвинения Финляндии в адрес РФ по мигрантам на границе

Песков заявил, что пограничники РФ соблюдают инструкции на границе с Финляндией

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия не принимает обвинения со стороны пограничников Финляндии, которые заявили, что их российские коллеги якобы доставляют мигрантов к финской границе и не дают им вернуться обратно в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пограничными переходам пользуются те, кто имеет на это право. Наши пограничники соблюдают инструкции», — сказал Песков.

По его словам, если финские власти пытаются найти какие-то надуманные причины, то Москва такие обвинения не принимает.

Песков также отметил, что в настоящее время вряд ли можно повлиять на ситуацию с решением властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В Кремле сожалеют, что на смену хорошим и прагматичным отношениям с Хельсинки пришла русофобская позиция.

На прошлой неделе живущие в Финляндии россияне вышли на митинг к зданию парламента в Хельсинки с требованием открыть КПП на российско-финской границе. Граждане РФ обвинили финские власти в ограничении прав на встречу с семьями и свободу передвижения. Петиция против закрытия пропускных пунктов собрала 10 тысяч подписей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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