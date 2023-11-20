Директор РВИО рассказал о проблеме окончательной денацификации Германии

Проблема окончательной денацификации Германии не была решена Нюрнбергским судебным процессом, результатом чего стало появление неонацистских настроений в Европе. Такое мнение выразил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, сообщает РИА Новости.

«Параллельно Нюрнбергскому процессу прошли десятки менее масштабных судов, так называемых «малых Нюрнбергов». В Западной Германии (ФРГ) нацистских преступников судили не так строго. (…) Результатом этого стало появление сегодня шовинистических и откровенно неонацистских настроений в ряде политических сил Европы», — сказал Мягков.

Кроме того, по его мнению, Россия, несмотря на срок давности, должна по-прежнему требовать от властей разных стран законного наказания оставшихся в живых нацистских преступников. Однако реальных шансов на их выдачу немного, признал историк.

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