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Небензя обвинил Гутерриша в политизированной позиции по сектору Газа

Небензя: Гутерриш занял политизированную позицию по атакам Израиля на Газу

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказывается осуждать удары израильских войск по гражданским объектам в секторе Газа, таким образом занимая политизированную позицию в отношении ближневосточного конфликта. На это указал постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат принял участие в заседании комиссии Государственной думы РФ по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны украинских властей, которое состоялось 20 ноября. Мероприятие было посвящено празднованию Всемирного дня ребенка.

«Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы», — указал Небензя.

Он добавил, что из-за действий израильских военных в палестинском анклаве пострадали тысячи детей. Тем не менее руководитель ООН не торопится называть Израиль нарушителем международного гуманитарного права и вносить еврейское государство в соответствующие списки, резюмировал дипломат.

В ночь на 20 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что индонезийская больница в секторе Газа подверглась обстрелу со стороны израильских военнослужащих. По данным СМИ, в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) многие пациенты и один сотрудник медицинского учреждения получили ранения.

Кроме того, журналисты обратили внимание на отсутствие у людей возможности покинуть территорию госпиталя. Согласно информации телеканала, военные еврейского государства якобы начинали стрелять по всем, кто выходил из здания.

Ранее в министерстве иностранных дел Израиля заявили, что Антониу Гутерриш недостоин поста генерального секретаря ООН.

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