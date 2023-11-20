Конфликт на Украине закончится тем, что Россия освободит новые территории и укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму. Об этом написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative (ТАС).

По словам эксперта, не только Вашингтон будет диктовать Украине условия завершения конфликта, но и Москва, как это было в свое время с Крымом. Он также добавил, что Киев ждет такое же поражение, как и предыдущие прокси-правительства, поддерживаемые Штатами.

«Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины», — уверен ван Бурен.

Обозреватель TAC отметил, что Украине при таком исходе придется отложить свою цель по вступлению в НАТО.

До этого экс-дипломат США Час Фриман заявил, что Вооруженные силы России способны лишить Украину выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. Эксперт пояснил, что украинские войска и так уже лишились большого числа солдат, а потеря Одессы и вовсе станет губительной для Украины как государства.

Экс-разведчик США Скотт Риттер уверен, что правительство Владимира Зеленского падет в результате проводимой Россией специальной военной операции (СВО).

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.