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Российский МИД оценил попытки Лондона оформить возвращение активов России

В МИД заявили, что Лондон решил прикрыть грабеж активов России фиговым листом

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Kirsty Wigglesworth/AP

Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев назвал попытки формализовать через бумаги условия возвращения арестованных российских активов фиговым листом. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что после начала спецоперации России на Украине Лондон один из первых инициировал односторонние санкции в отношении российских граждан и организаций, а также начал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции.

Однако Лондон не смог выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы, считает Беляев. Все дело в губительных последствиях для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров, отметил он.

«В этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабеж», — отметил дипломат.

Он напомнил, что руководство России обращало внимание, что РФ оставляет за собой право принимать соизмеримые меры в нужной форме и объеме, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны Запада.

Ранее в МИД России пообещали ответить на антироссийские действия Финляндии.

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