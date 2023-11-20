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В МИД России пообещали ответить на антироссийские действия Финляндии

Дипломат Беляев: Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Беляев.

Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине Финляндия стала заниматься «последовательной конфронтационной антироссийской политикой», поддерживая Украину и поставляя ей оружие, а также усиливая санкционное давление в отношении России.

Беляев указал, что после вступления Финляндии в НАТО свернулись «традиционный активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты». Кроме того, подчеркнул он, «трудновосполнимый урон» был нанесен некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, были разорваны связи по линии регионов, в том числе сопредельные, и городов-побратимов.

Отвечая на вопрос о планах Финляндии принять механизм с целью изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости на территории страны, дипломат заявил, что в Москве хотели бы надеяться на то, что в Хельсинки «возобладает благоразумие».

«При нынешнем русофобском курсе возможны, к сожалению, любые сценарии. Любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки», — резюмировал Беляев.

До этого депутат Государственной думы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ и напомнил финским властям пословицу, что «без брата проживешь, а без соседа нет».

Ранее финские военные начали строить барьер на границе с Россией.

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