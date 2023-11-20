Потенциальная глава МИД Аргентины анонсировала разрыв связей с КНР и Бразилией

Потенциальная глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что Буэнос-Айрес прекратит взаимодействие с правительственными кабинетами в Бразилио и Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

Мондино считается вероятным кандидатом на пост главы МИД страны после победы ультраправого политика Хавьера Милея на выборах президента страны. Ее заявление стало ответом на вопрос российских журналистов о том, будет ли Аргентина поощрять торговлю с нынешними основными торговыми партнерами — Бразилией и Китаем.

По итогам второго тура выборов противник вступления Аргентины в БРИКС и сторонник радикальных либеральных реформ в стране Хавьер Милей набрал 55,95% голосов, что достаточно для победы в выборах.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей заявлял, что не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.