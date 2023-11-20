Стали известны подробности о гражданстве членов экипажа захваченного гуситами судна

В экипаж захваченного в Красном море судна Galaxy Leader входят граждане пяти стран, ни одна из которых не является Израилем. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

25 членов экипажа судна являются уроженцами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Отмечается, что собственником захваченного судна является британская компания, а оператором — японская.

До этого Израиль осудил захват хуситами судна и обвинил в нападении Иран.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, посчитав его израильским. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее хуситы заявили, что будут обращаться с захваченным экипажем по законам ислама.