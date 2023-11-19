В СФ прогнозируют смену отношения в Западной Европе к Израилю

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться.

«Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться. И если там рассчитывают обо всем договориться, задействовав связи, деньги и медиа, то расчет может не оправдаться», — написал он.

По мнению Пушкова, договориться можно с либеральными элитами Лондона и Парижа, но с «мусульманской улицей» — нельзя.

Также сенатор отметил, что в Израиле и европейских столицах не понимают, что рост численности мусульманского населения в составе стран Западной Европы сказывается на общественном климате и политической атмосфере по отношению к Израилю.

До этого Пушков задался вопросом о том, как президент США Джо Байден справляется с предвыборной кампанией 2024 года, если ему требуется помощь даже на Арлингтонском кладбище.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.