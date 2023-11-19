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Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Bloomberg: глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш хочет стать генсеком НАТО

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Кариньша.

«При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу», — приводит издание цитату из заявления.

В обращении также указано, что министр намерен внести вклад в развитие альянса, опираясь на свой опыт работы премьер-министром Латвии, а также на «четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса».

Помимо Кариньша, интерес к избранию на пост генсека уже выразили и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и действующий премьер Эстонии Кая Каллас.

Ранее Каллас назвали идеальным кандидатом на пост нового генсека НАТО.

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