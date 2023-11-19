В России оценили слова Байдена об «огромном прогрессе» от событий на Украине и в Газе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал рассуждения президента США Джо Байдена о «большом прогрессе» от событий на Украине и Ближнем Востоке «преступным заблуждением». В своем Telegram-канале он написал, что глава государства исходит из того, что позиции Вашингтона окрепнут, однако в мире ждут и надеются других результатов.

«Рассуждения президента Байдена о «большом прогрессе» от конфликтов на Украине и Ближнем Востоке весьма показательны. Он исходит из того, что в обоих случаях позиции Соединенных Штатов лишь окрепнут, станут незыблемыми. Боюсь, хозяин Белого дома преступно заблуждается. В мире ждут и надеются на другие результаты», — написал парламентарий.

До этого в статье для The Washington Post Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира».

«В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — пишет Байден.

Президент США считает, что по итогу конфликтов в мире появится «больше надежды, больше свободы» и меньше «ярости и обид». Байден утверждает, что мир находится в переломной точке, и США не должны терять решимости в достижении своих целей и обеспечении собственной безопасности.

Ранее Захарова назвала абсурдным набором несуразиц статью Байдена в The Washington Post.