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Захарова отреагировала на статью Байдена в Washington Post

Захарова назвала абсурдным набором несуразиц статью Байдена в Washington Post

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала статью президента США Джо Байдена в газете The Washington Post о событиях на Ближнем Востоке и Украине, назвав ее «абсурдным набором несуразиц». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Прочитала «статью Байдена» про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке «приведут к большому прогрессу». Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора», — написала Захарова.

В статье для The Washington Post Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира». Кроме этого, с его точки зрения, снабжение Украины оружием и боеприпасами ограждает американские вооруженные силы от участия в конфликте с Россией.

В материале он также объяснил, что прекращение огня между Израилем и Палестиной привело бы к новым атакам со стороны ХАМАС.

Ранее в США рассказали о серьезных проблемах Байдена в преддверии выборов.

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