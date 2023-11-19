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В США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире»

Сенатор Лоулер назвал Китай величайшим геополитическим врагом для США

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Kevin Lamarque/Reuters

Член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Лоулер призвал администрацию действующего президента Джо Байдена «быть решительной» в отношении Китая, назвав страну «величайшим геополитическим врагом в мире». Его слова приводит The Hill.

«Китай — наш величайший геополитический враг в мире… И они вступили в союз с Ираном, Россией и Северной Кореей. И действия, которые они предприняли коллективно, были направлены на подрыв и дестабилизацию Соединенных Штатов и наших союзников по всему миру», — считает Лоулер.

Он также призвал администрацию Байдена проявлять твердость и стойкость в отношениях с Пекином.

«…администрация [Байдена] должна проявлять твердость и стойкость в отношениях с Си Цзиньпином и Китаем. Они не наши союзники и не наши друзья», — констатировал Лоулер.

До этого президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее в США призвали Байдена «не пресмыкаться перед диктаторами».

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