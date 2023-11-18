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В Турции заявили, что могут прибегнуть к другим мерам решения в Газе

Фидан: Турция может прибегнуть к другим мерам решения в Газе

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара использует средства дипломатии, чтобы прорвать блокаду сектора Газа, но может обратиться к другим средствам, если эти методы не сработают. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду», — сказал Фидан.

Он отметил, что «если эти методы не сработают, есть и другие способы».

Фидан не стал уточнять, какие меры примет Турция для урегулирования кризиса в Газе.

Фидан подчеркнул, что Анкара не обсуждает послевоенную ситуацию в Газе, пока там не обеспечено прекращение огня.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль удерживает в плену порядка десяти тысяч граждан Палестины. Также Эрдоган заявлял, что израильтяне стали просить у Турции помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС. По словам Эрдогана, среди обратившихся к Анкаре за помощью родственников заложников есть пострадавшие от «расправ Израиля над мирными жителями».

Ранее Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50».

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