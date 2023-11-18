Азербайджан заявил об исторической возможности для мира с Арменией

Власти Азербайджана верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает Eureporter. По его словам, операция Баку в Карабахе убрала основное препятствие на этом пути.

«Мы верим, что это историческая возможность положить конец антагонизму и вражде между двумя странами и построить устойчивый мир на основе 5 принципов, которые Азербайджан представил Армении» — пояснил Гаджиев.

Он добавил, что карабахский вопрос должен был быть закрыт Минской группой ОБСЕ, но она не смогла достичь успеха. Гаджиев подчеркнул, что Баку сам урегулировал ситуацию на своей территории.

«Азербайджан сейчас избирает приоритетом мир и нормализацию с Арменией. Но любой мирный процесс требует участия двух сторон. Армения должна демонстрировать позитивные и хорошие намерения. Мы представили Армении обновленное 5-е мирное соглашение, но они уже два месяца не реагируют», — заключил советник Алиева.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении сочли угрозой сохранение правительства Карабаха в стране.