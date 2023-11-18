Переговоры по принятию решения о членстве Украины в ЕС могут перенести

Принятие решение Европейского союза о начале переговоров по вступлению Украины в сообщество может быть перенесено. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Планировалось, что лидеры стран Евросоюза примут это решение на саммите, который пройдет в Брюсселе в декабре текущего года.

«Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: «Давайте вернемся к этому (вопросу) в марте», — сказал агентству высокопоставленный чиновник.

Он дал утвердительный ответ на вопрос Reuters, означает ли это, что декабрьское решение находится под угрозой.

Высокопоставленный чиновник также указал, что Венгрия может воспрепятствовать тому, чтобы это решение было принято единогласно 27 государствами ЕС.

Накануне издание EUobserver писало, что Австрия, Венгрия и Франция не поддержат членство в ЕС Украины.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции нужно выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине.

8 ноября Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. При этом Киеву и Кишиневу были выдвинуты ряд условий. Например, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.