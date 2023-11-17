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Песков анонсировал встречу Путина с Советом по правам человека

Песков: Путин проведет совещание с СПЧ в декабре, точной даты пока нет

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал декабрьскую встречу главы государства с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества по правам человека (СПЧ). Его слова передает РИА Новости.

«Будет такое общение. Традиционно этот формат сохраняется декабрьский», — заявил представитель Кремля.

Конкретную дату Песков пообещал обнародовать позднее.

До этого член СПЧ, председатель «Независимого общественного мониторинга» Александра Брода заявила, что доверие к общественному контролю, совершенствование законодательства и рост уровня правосознания россиян напрямую повлияли на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о доверии к выборам.

В январе член Общественной палаты РФ, председатель общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала, что, дав поручение о совершенствовании механизмов общественного контроля на выборах, Путин подчеркнул значимость доверия россиян к избирательным процессам в стране.

Ранее в СПЧ призвали регулировать качество компьютерных игр.

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