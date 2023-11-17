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На Украине шантажом хотят заставить монахов перейти в раскольники

Небензя: Киев пытается шантажом заставить монахов перейти в раскольники

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти пытаются при помощи шантажа заставить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стать раскольниками. Об этом сообщает ТАСС.

«Государство методами шантажа вынуждает монахов сменить религиозную принадлежность, а точнее податься в раскольники», — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что на Украине происходят вопиющие нарушения общечеловеческих и конституционных прав верующих. По его словам, речь идет о преследовании и насилии в отношении последователей Украинской православной церкви (УПЦ). Он также добавил, что Россия обращает внимание на ситуацию на Украине, в том числе во всемирной организации. Небензя подчеркнул, что украинские власти поощряют не только гонения на верующих УПЦ, но и способствуют росту исламофобии в государстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве призвали Верховную раду запретить деятельность УПЦ на Украине.

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