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Три страны ЕС не поддерживают вступление Украины в ЕС

EUobserver: Австрия, Венгрия и Франция не поддержат членство в ЕС Украины

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Global Look Press

Некоторые страны Евросоюза не готовы обсуждать вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает издание EUobserver.

«Конечно, Австрия будет чинить препятствия, но она спрячется за Венгрией», — признался журналистам неназванный дипломат ЕС.

Кроме того, он добавил, что в реальности Франция не хочет вступления в ЕС Украины, а «Германия ведет циничную игру».

Дипломатический источник пояснил, что немецкие власти хотят добиться изменений в договоре ЕС, таких как принятие решения квалифицированным большинством. Это даст Берлину больше власти, при этом, по словам дипломата, Германия на самом деле не верит, что Украина когда-либо присоединится к Евросоюзу.

До этого в Венгрии объяснили, почему Украина не сможет стать членом Европейского союза. По словам газеты Magyar Hírlap, вступлению в ЕС мешает политика Владимира Зеленского в отношении проживающего в стране венгерского меньшинства.

8 ноября Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. При этом Киеву и Кишиневу были выдвинуты ряд условий. Например, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее Зеленский заявил, что на Украине готовят новый «майдан».

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