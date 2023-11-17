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В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставок оружия Украине

Подоляк заявил, что Запад слишком долго поставляет оружие Украине

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не доволен сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней. Об этом он заявил в интервью украинскому «24-му каналу».

«Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — заявил он.

Также Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются на фронте не с той скоростью, «с какой хотелось бы».

До этого Подоляк заявил, что Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в Североатлантический альянс, а масштабная военная помощь. Советник Владимира Зеленского подчеркнул, что решением конфликта может стать «только масштабная военно-технологическая помощь Украине».

Также Подоляк заявлял, что Украина готова к торговым конфликтам внутри Евросоюза. Советник главы офиса Зеленского добавил, что Украине предстоит решать такие конфликты в ходе переговорного процесса, и назвал это «нормальным».

Ранее Подоляк заявил, что ВСУ стоит скорректировать тактику.

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