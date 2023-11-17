В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставок оружия Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не доволен сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней. Об этом он заявил в интервью украинскому «24-му каналу».

«Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — заявил он.

Также Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются на фронте не с той скоростью, «с какой хотелось бы».

До этого Подоляк заявил, что Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в Североатлантический альянс, а масштабная военная помощь. Советник Владимира Зеленского подчеркнул, что решением конфликта может стать «только масштабная военно-технологическая помощь Украине».

Также Подоляк заявлял, что Украина готова к торговым конфликтам внутри Евросоюза. Советник главы офиса Зеленского добавил, что Украине предстоит решать такие конфликты в ходе переговорного процесса, и назвал это «нормальным».

Ранее Подоляк заявил, что ВСУ стоит скорректировать тактику.